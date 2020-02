Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am 23.02.2020 gegen 4 Uhr zu einem Brand in einer Kindertagesstätte in der Diakonissenstraße. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell