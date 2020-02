Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anrufe eines falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Gestern Abend, 23.02.202, gegen 21.30 Uhr, wurden der Polizei Ludwigshafen drei Anrufe eines falschen Polizeibeamten gemeldet. In allen Fällen wurden Senioren im Stadtgebiet angerufen. Es meldete sich eine männliche Person, die sich als Polizeibeamter "Oliver König" ausgab. Der Unbekannte teilte den Angerufenen mit, dass es in der Nähe ihres Wohnortes zu Einbrüchen gekommen sei und er sie nun warnen wolle. Alle Senioren beendeten unverzüglich das Telefonat.

Wie sie sich schützen können - hier die wichtigsten Tipps und Hinweise: - Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Lassen sie sich niemals unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Wenn Sie sich unsicher fühlen, bitten sie Familienangehörige, Nachbarn oder Freunde um Hilfe - Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Klären Sie lebensältere Familienangehörige, Nachbarn und Bekannte auf. - Sollten sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

