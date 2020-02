Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in einer Lokalität

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr kam es vor einer Lokalität in der Maudacherstraße nach einem Streit zu einer Auseinandersetzung von drei Männern. Nachdem ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf seine zwei Kontrahenten geschossen haben soll, haben diese den Schützen körperlich attackiert, so dass lediglich dieser Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurden die Ermittlungen aufgenommen, - die Schreckschusswaffe wurde vor Ort sichergestellt.

