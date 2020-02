Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pfefferspray ins Gesicht gehalten

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 22.02.2020 gegen 15:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt in der Industriestraße, im Bereich der dortigen Pfandautomaten, zu einem Streit zwischen einem 30-jährigen Ludwigshafener und einem bislang unbekannten, etwa 50-jährigen Mann. Während des Streits zog der Unbekannte ein Pfefferspray und hielt es dem 30-jährigen ins Gesicht. Dieser konnte das Pfefferspray jedoch wegschlagen, bevor der Täter damit sprühen konnte. Anschließend fuhr der Täter mit einem Fahrrad davon. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 50 Jahre, 180 - 185 cm, kurze Haare, kräftige Statur, rote Wollmütze, beige Jacke/Hose. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel-Nr.: 0621-9632222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell