Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung von Polizeibeamten durch eine Diskobesucherin

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Samstagmorgen verließ eine alkoholisierte 53 jährige Mannheimerin mit ihrer Tochter eine Diskothek im Innenstadtbereich und geriet mit dieser in einen heftigen Streit. Die Tochter suchte bei einer vorbeikommenden Funkstreife um Hilfe. Auch die Beamten konnten die aggressive Mutter nicht beruhigen und wurden durch diese bei der Personalienfeststellung beleidigt. Dem erfolgten Platzverweis kam die Mannheimerin nicht nach, so dass sie im Anschluss einige Stunden im polizeilichem Gewahrsam verbrachte und auch hier die Beamten weiterhin beleidigte.

