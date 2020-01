Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schaden am geparkten Auto verursacht

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hinterlassen hat ein Unbekannter an einem geparkten Auto in Borken-Marbeck. Der rot lackierte Toyota Yaris stand in der Zeit zwischen Donnerstag, 08.00 Uhr, und Freitag, 07.00 Uhr, an der Schulstraße. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt entgegen unter: Tel. (02871) 2990.

