Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Einbrüche und Vandalismus

Ein Vereinsheim und Gartenhäuser in Schlierbach waren am Wochenende Ziel von Einbrechern.

Ulm (ots)

Die Täter hebelten mit brachialer Gewalt vier Türen des Vereinsheims auf. Aus diesem nahmen sich die Einbrecher dann Sekt- und Getränkeflaschen und zerstörten diese vor dem Gebäude. Die Feuerlöscher versprühten die Unbekannten draußen. Ohne Beute zogen sie weiter. In unmittelbarer Umgebung wurden die Türen mehrerer Gartenhütten aufgehebelt und diese durch Unbekannte betreten. Beute machten die Einbrecher auch hier keine. Bei anderen Gartenhütten wurden Holzblenden der Türen eingetreten. Selbst vor einem Informationsschild der Gemeinde machten die Täter nicht Halt und zerstörten es mit Tritten. Insgesamt entstanden Sachschäden in Höhe von 7.000 Euro. Die Polizei in Uhingen (07161/93810) ermittelt und sucht die Täter.

Die dunkle Jahreszeit wird vermehrt von Einbrechern für ihre Taten genutzt. Fenster und Türen sind dabei die Schwachstellen und werden von den Einbrechern genutzt. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land informieren darüber, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Für die Menschen im Bereich Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

