POL-UL: (UL) Staig - Fahrzeug überschlägt sich

Mehrere Verletzte sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag bei Staig.

Ulm (ots)

Ein 23-jähriger fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Audi auf der L 1242 in Richtung Unterweiler. In einer Linkskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Auf dem Dach kam der Audi auf einem Radweg zum Liegen. Die 22-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer, sowie die sechs und elf Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4.000 Euro.

