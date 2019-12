Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Am Montag erwischte eine Zeugin zwei jugendliche Langfinger in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche in einem Geschäft am Marktplatz. Die beiden 14-Jährigen waren gerade dabei gewesen, Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro in ihre Jacken zu stecken. Die Zeugin sprach die beiden Mädchen an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei nahm die Beiden auf ein Polizeirevier mit. Dort holten sie ihre Eltern ab. Die 14-Jährigen sehen nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahl entgegen.

+++++++ 2347096

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell