Polizei Gütersloh

POL-GT: Streit an einer Bushaltestelle eskaliert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagmorgen (05.08., 06.30 Uhr) kam es an einer Bushaltestelle an der Kasierstraße, gegenüber des Hauptbahnhofes, zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Ein bislang unbekannter Mann fragte den 42-jährigen Geschädigten nach Bargeld. Als dieses verneint wurde, kam es zwischen den Männern zu einem kurzen Gerangel, in welchem der Unbekannte den 42-Jährigen trat. Dieser wurde dadurch nicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20-25 Jahre alt, schlanke Figur und ca. 170 cm groß. Der Mann hatte sehr kurze Haare, und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Trainingsjacke der Marke Adidas mit roten Streifen. Er sprach in deutscher Sprache und hatte einen leichten osteuropäischen Akzent.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell