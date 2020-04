Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Halten Sie Abstand! - Ein Appell der Autobahnpolizei Mittelhessen +++

Friedberg (ots)

Halten Sie Abstand! - Ein Appell der Autobahnpolizei Mittelhessen

In dieser besonderen Zeit stehen Berufsgruppen im Fokus der Gesellschaft, denen häufig eindeutig zu wenig Beachtung geschenkt wird. So applaudieren Leute von ihren Fenstern beispielsweise Pflegekräften und medizinischem Personal zu, um ihnen für das Engagement während dieser Pandemie zu danken. Dem Einzelhandel, der uns weiterhin täglich mit ausreichend Lebensmitteln versorgt, gebührt aber ebenso eine besondere Wertschätzung.

Nehmen Sie sich einmal die Zeit zu überlegen, welche Gegenstände in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz während des Transportweges nicht wenigstens einmal auf einem LKW standen. Wie erreichen Sie im Online-Handel aufgegebene Bestellungen? Woher stammen die von Ihnen tagtäglich benötigten Lebensmittel und wie gelangen sie in den Supermarkt? Welche medizinischen Geräte, Krankenhausbetten und Medikamente befanden sich nicht zumindest einmal auf einer Ladefläche?

Nach ihren Überlegungen dürften Sie feststellen, dass der Güterverkehr mittels LKW nicht wegzudenken ist. Der internationale Warenverkehr ist immens; ein Ende des Wachstums nicht absehbar. Und trotz alledem stehen den Brummi-Fahrern zu wenige Parkplätze für Pausen und Ruhezeiten zur Verfügung. Viel zu oft finden Fahrer auf diesen Raststätten stark verunreinigte Sanitäreinrichtungen vor oder stoßen auf komplett gesperrte Toiletten. Mittlerweile kommt es sogar zu gänzlichen Schließungen dieser Ruheplätze.

Vielleicht ist es an der Zeit, den Berufskraftfahrern einmal unseren herzlichen Dank auszusprechen.

So wäre ein guter Anfang damit gemacht, einmal selbstkritisch das eigene Fahrverhalten zu reflektieren. Ist es tatsächlich notwendig, kurz vor Autobahnabfahrten noch schnell einige Lastzüge zu überholen, um dann kurz vor ihnen gefährlich nah wieder einzuscheren, damit die nächste Ausfahrt nicht verpasst wird? Wäre es nicht auch möglich, in engen Baustellenbereichen oder auf kurvigen Landstraßen unnötige und gefährdende Überholmanöver zu unterlassen?

Allein im Jahr 2019 kam es in Baustellenbereichen innerhalb des Dienstgebietes der Autobahnpolizei Mittelhessen (dieses umfasst insbesondere A5, A45, A480 und A485) zu sage und schreibe 323 Verkehrsunfällen mit Lastkraftwagen.

Aufgrund der gegenwärtigen Situation arbeitet ein Großteil der Bevölkerung aus dem Home-Office, Schulkinder pauken Vokabeln in den heimischen Vier Wänden, Fußgängerzonen wirken wie ausgestorben, die Verkehrsdichte hat spürbar nachgelassen. Ein Rückgang des Lastverkehrs stellen wir dahingegen kaum fest. Unermüdlich scheinen die Brummis auf dem Asphalt unterwegs zu sein, um unter anderem die Verfügbarkeit der Güter des täglichen Bedarfs zu gewährleiten.

Insbesondere in Anbetracht der aktuellen Situation völlig unverständlich ist dagegen das egoistische und rücksichtslose Verhalten einiger PKW-Fahrerinnen und -Fahrer. So dokumentierten Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen auch in der vergangenen Woche wieder Drängler mittels Videotechnik. Allein in der ersten Aprilwoche wurden im Rahmen der täglichen Streifentätigkeit bereits 16 Verstöße festgestellt und entsprechend zur Anzeige gebracht. Die Auswertung der letzten Messung steht derzeit noch aus; es ist jedoch mit etwa 50 weiteren Anzeigen zu rechnen. 2019 war eine der Hauptunfallursachen auf mittelhessischen Autobahnen ein zu geringer Abstand; jeder fünfte Verkehrsunfall resultierte aus einem derartigen Verhalten.

Daher an dieser Stelle nochmals der Appell von Seiten der Autobahnpolizei an den gesunden Menschenverstand eines jeden einzelnen:

Halten Sie Abstand!

Tobias Kremp

Pressesprecher

