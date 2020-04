POL-WE: +++ Golf beschädigt und abgehauen +++ Dank aufmerksamen Zeugen: Autofahrer mit 2,7 Promille am Steuer erwischt +++ Von Fahrrad getreten +++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Bad Vilbel: Golf beschädigt und abgehauen

Einen Schaden von etwa 500 Euro stellte ein Fahrzeugbesitzer am Mittwoch (08. April) gegen 19 Uhr an seinem schwarzen VW Golf fest, den er erst gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand in der Albanusstraße abgestellt hatte. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen die Heckstoßstange gestoßen und dann davongefahren, ohne sich um die Beschädigungen zu kümmern.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

>Büdingen: Dank aufmerksamen Zeugen: Autofahrer mit 2,7 Promille am Steuer erwischt

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Mittwochabend (08. April) gegen 20.45 Uhr einen auffällig langsam und in Schlangenlinien fahrenden VW, der auf der B457 von Nidda in Richtung Ranstadt unterwegs war.

Wenige Minuten später stellte eine Polizeistreife das Fahrzeug in der Hauptstraße in Ranstadt fest. Der Fahrer, ein aus dem Wetteraukreis stammender 42-Jähriger, hatte dort angehalten und war dann offenbar bei laufendem Motor am Steuer eingeschlafen. Nachdem die Beamten ihn schließlich wecken konnten, pustetet er über 2,7 Promille.

Er musste mit zur Dienststelle, wo durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Den Führerschein beschlagnahmten die Ordnungshüten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen.

Niddatal: Von Fahrrad getreten

Auf einem Feldweg zwischen Ilbenstadt und Assenheim war am Mittwochabend (08. April) ein 19-jähriger Radfahrer aus dem Wetteraukreis unterwegs.

Gegen 20.50 Uhr traf er dort auf zwei Personen. Einer der beiden habe ihm dann einen Tritt gegen den Oberkörper versetzt, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Das Fahrrad wurde beschädigt.

Die beiden Unbekannten seien dann in Richtung Assenheim davongejoggt.

Der Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 180 cm großen, etwa 20 Jahre alten Südländer mit leicht gelockten Haaren, welcher zudem mit einem schwarzen T-Shirt sowie einer kurzen, schwarzen Hose bekleidet gewesen sein soll und zudem eine Gürteltasche über der Brust getragen habe. Die zweite Person habe ein weißes T-Shirt getragen.

Hinweise zur Identität der beiden bislang unbekannten Personen erbittet die Polizei Friedberg unter Tel. 06031/6010. +++

