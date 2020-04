Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Folgemeldung: +++ LKW-Unfall auf A5 bei Ober-Mörlen +++

Friedberg (ots)

Nachdem es am heutigen Morgen auf der A5 bei Ober-Mörlen zu einem Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen kam (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4568051 ), dauern die Maßnahmen an der Unfallstelle weiterhin an.

Der Fahrer der MAN-Zugmaschine (60-Jähriger aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg) wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die beiden anderen LKW-Fahrer, ein 52-Jähriger aus dem Kreis Osnabrück sowie ein 56-jähriger Pole, die sich zum Unfallzeitpunkt nach derzeitigem Kenntnisstand in ihren Zugmaschinen befunden hatten, blieben offenbar unverletzt.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund teils blockierter Rettungsgasse zunächst schwierig. So gelangten Abschleppfahrzeuge erst mit einiger Verzögerung zum Unfallort.

Die Fahrzeugbergung sowie notwendige Aufräumarbeiten dauern derzeit an. Ausgetretener Dieselkraftstoff muss gebunden werden. Der Verkehr fließt daher nur einspurig in Richtung Frankfurt.

Es wird nachberichtet.

