Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrskontrolle: Kein Führerschein - aber Haftbefehle

Mönchengladbach (ots)

Die mögliche Motivation eines 38-jährigen Autofahrers dafür, Polizisten in der Verkehrskontrolle erstmal falsche Personalien zu nennen, erschloss sich für selbige im weiteren Verlauf: Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis, war aber zur Festnahme ausgeschrieben.

Es mag der sprichwörtliche "richtige Riecher" gewesen sein, als die Polizisten den Daimler-Benz gestern um 13.15 Uhr am Reststrauch anhielten. Der Fahrer hatte keine Ausweisdokumente dabei und gab seine Personalien und Führerscheindaten mündlich an.

Trotz einiger Kapriolen bezüglich der Ausweisdokumente blieben die Beamten hartnäckig. Auf der Wache stellte sich dann heraus, dass die angegebenen Personalien nicht stimmten, er keine gültige Fahrerlaubnis besaß, dafür aber zwei Haftbefehle - unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - gegen ihn vorlagen.

Der 38-Jährige zeigte sich zwar wenig einsichtig, was sein Führen von Kraftfahrzeugen angeht - in der nächsten Zukunft sollte das aber zwangsläufig nicht gehen: Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell