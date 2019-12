Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauchmelder warnt rechtzeitig

Technik sei Dank: Ein Brand wurde am Freitag in Ulm frühzeitig entdeckt.

Die Nachbarn eines Hauses in der Clarissenstraße hörten gegen 13 Uhr den Rauchmelder im Haus. Sie verständigten Angehörige, die in der Nähe wohnen. Die Angehörigen sahen in der Küche leichten Rauch und kleine Flammen aus der Spülmaschine kommen. Die Flammen löschten sie mit Wasser. Die Feuerwehr war gleich darauf da und sorgte für die Sicherheit. Dank Rauchmelder, Nachbarn, Angehörige und Feuerwehr blieb der Schaden eher gering. Die Polizei geht von einem Defekt als Ursache des Brandes aus.

"Rauchmelder retten Leben" heißt eine Aktion, mit der das Innenministerium Baden-Württemberg für Sicherheit wirbt: Infos unter https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/feuerwehr/tipps/rauchmelder-retten-leben/

