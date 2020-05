Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Dieseldiebe unterwegs

Geseke (ots)

Auch in Geseke waren Dieseldiebe zwischen, Donnerstagnachmittag und Montagmorgen, unterwegs. Die Tankschlösser an zwei Lastkraftwagen wurden in der Straße "Am Lülingsbusch" von Unbekannten geknackt. Anschließend entwendeten sie mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 an die Kriminalpolizei zu wenden. (reh)

