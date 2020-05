Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Scheiben an der Schule erneut eingeworfen

Soest (ots)

Nachdem unbekannte Täter vor einigen Tagen (siehe Pressebericht vom 3. Mai) Fensterscheiben am Börde-Berufskolleg in der Geschwister-Scholl-Straße beschädigt hatten, wurde nun auch die angebrachte Notverglasung durch Steinewerfer beschädigt. Die Beschädigungen fanden am Sonntag in der Zeit zwischen, 00.45 Uhr und 20.45 Uhr, statt. Zeugen die Angaben zu den erneuten Vorfällen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000, zu melden. (reh)

