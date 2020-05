Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Autodieb nach Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Eine Autofahrerin verlor ihren Autoschlüssel am Samstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, auf dem Weg von einem Parkplatz an der Luchtenstraße zu ihrer Arbeitsstelle. Kurz vor 9 Uhr, versuchte dann ein unbekannter Mann den Wagen vom Parkplatz zu entwenden. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit aus einer Parklücke und prallte rückwärts gegen einen gegenüberliegend, geparkten VW Golf. Der mutmaßliche Autodieb stieg aus dem Wagen aus und lief in Richtung Luchtenstraße davon. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Der flüchtige Autodieb war circa 20 bis 25 Jahre alt, hatte schwarzes Haar und trug einen Dreitagebart. Zur Unfallzeit trug er eine schwarzgraue Jacke mit schwarzen Ärmeln und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

