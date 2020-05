Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Geldautomaten angegangen

Lippetal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag gingen unbekannte Täter, um kurz nach 2 Uhr, einen Geldautomaten in einer Bank an der Hultroper Straße in Oestinghausen an. Die Unbekannten versuchten den Geldautomaten zu sprengen. An das Bargeld gelangten sie jedoch nicht. Der Sachschaden am Geldautomaten wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Gebäudeschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell