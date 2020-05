Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht mit Alkohol und Drogen im Blut

Lippstadt (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Lippstadt fuhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00.40 Uhr, nach Zeugenaussagen mit quietschenden Reifen, von einem Tankstellengelände an der Erwitter Straße, mit seinem Wagen los. Kurz darauf drehte sich der Wagen auf der Straße und kollidierte mit einem Baum. Anstatt am Unfallort zu verbleiben setzte er seine Fahrt fort. Eine Polizeistreife traf den Fahrer an seiner Wohnung an. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest verliefen positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. (reh)

