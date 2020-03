Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau beschädigt PKW

Minden (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Beamten zu einer Sachbeschädigung in die Kleine Dombrede gerufen.

Hier hatte ein Mann seinen BMW an der Ecke Bahnstraße / Kleine Dombrede abgestellt und gegen kurz vor 3 Uhr beobachtet, als eine Frau diesen offenbar beschädigte. Nach Ansprache versuchte die tatverdächtige Person zu einem Wohnhaus fliehen und konnte im Eingangsbereich von dem Geschädigten festgehalten werden. Ein Passant rief schließlich die Einsatzkräfte, die die Personalien der Frau aufnahmen.

Bereits am vergangenen Samstag hatte der Geschädigte der Polizei eine Sachbeschädigung an seinem BMW gemeldet. Auch hier hatte der Wagen in der gleichen Straße gestanden.

