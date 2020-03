Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewohner löschen Heckenbrand

Lübbecke (ots)

Die Bewohner eines Hauses an der Schillerstraße haben am Montagnachmittag den Brand eines Teils ihrer Gartenhecke gelöscht und so möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Eine Nachbarin hatte das Feuer gegen 16.40 Uhr bemerkt und die Betroffenen sowie die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner die Flammen mithilfe von Feuerlöschern bereits erstickt. Die Feuerwehr löschte vorsorglich den Bereich noch einmal mit Wasser ab. Einige der etwa zwei Meter hohen Lebensbaumgehölze an der Grundstücksgrenze zur B 239 wurden durch das Feuer zerstört. Verletzt wurde niemand. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

