Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streit in Innenstadt-Bar eskaliert

Minden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei wegen einer schweren Körperverletzung in die Innenstadt gerufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren gegen 3.30 Uhr in einem Tanzlokal am Markt zwei Männer aneinander geraten. Infolge eines Wortwechsels auf der Tanzfläche hatte ein 22-Jähriger aus Kirchlengern einem Mann (27) aus Bad Nenndorf zunächst einen Faustschlag versetzt. Anschließend nahm der 22-Jährige nach Zeugenaussagen ein Glas und schlug mit diesem abermals an den Kopf des Anderen, wodurch dieser verletzt zu Boden ging. Während Ersthelfer sich um das Opfer kümmerten, hielten Kräfte des Sicherheitsdienstes den Angreifer fest und alarmierten die Polizei. Der Nenndorfer wurde zwischenzeitlich von Rettungskräften ins Klinikum Minden eingeliefert.

Die Einsatzkräfte brachten den Aggressor auf die Wache, wo er Widerstand leistete. Hier entnahm man ihm eine Blutprobe. Zuvor hatte der Mann versucht, den Beamten eine falsche Identität vorzugaukeln. Nach Abklingen seiner Aggressivität und endgültiger Feststellung der Personalien konnte er das Polizeigewahrsam am Sonntagvormittag wieder verlassen. Die Kriminalpolizei nahm wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzungen die Ermittlungen gegen ihn auf.

