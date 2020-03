Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss: Autofahrer (24) flüchtet vor Polizei

Minden, Löhne (ots)

Am Sonntagvormittag hat ein 24-jähriger Autofahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle der Polizei in Minden zu entziehen. Es blieb beim Versuch.

Als eine Streifenwagenbesatzung um kurz nach 10 Uhr an der Einmündung Kleine Dombrede / Bahnstraße entschied, einen Volvo mit zwei Insassen zu überprüfen, versuchte sich der Fahrer den Beamten zu entziehen und gab Gas. Dabei befuhr der Fahrer mehrere Straßen und kam auch der durch Martinshorn und Blaulicht unterstützten Aufforderung anzuhalten nicht nach. So wurde der PKW in einer Tempo-30-Zone auf 70 bis 80 km/h beschleunigt.

Als Mann in der Bachstraße durch geparkte Fahrzeuge und einen Fahrradfahrer an seiner Weiterfahrt gehindert wurde, entschied er offenbar, nach links auf den Gehweg auszuweichen und wechselte anschließend erneut zurück auf die Fahrbahn. Dort beschleunigte er in der Tempo-50-Zone zwischenzeitlich bis auf etwa 120 km/h. Schließlich gelang es den Beamten in der Bodestraße, den Volvo zu stoppen und die beiden Insassen zu stellen.

Dabei ergab sich, dass der 24 Jahre alte Löhner mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln den PKW gelenkt hatte. Er wurde von den Einsatzkräften auf die Wache gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Diese hatte man ihm im Jahr 2017 entzogen. Im Anschluss wurde der Fahrer von der Polizeiwache entlassen. Ihn erwartet eine Strafanzeige. Gleiches gilt für die 22-jährige Halterin des Wagens, die dem 24-Jährigen den Volvo überlassen hatte. Der Beifahrer (23) konnte nach Feststellung seiner Personalien noch in der Bodestraße seines Weges gehen.

