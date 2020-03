Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Kontrolle: Mindener beleidigt und attackiert Polizisten

Minden (ots)

Ärger mit der Polizei hat sich ein 38-jähriger Mindener am Sonntag in den frühen Morgenstunden eingehandelt. Dem Mann wird vorgeworfen, bei einer Kontrolle an der Viktoriastraße die Beamten beleidigt zu haben. Zudem soll der Mindener falsche Personalien angegeben und versucht haben, sich der Überprüfung durch Flucht zu entziehen. Als die Polizisten ihn festhielten, soll er um sich geschlagen und getreten haben.

Erst durch den Einsatz von Reizgas konnten die Einsatzkräfte dem Mann Handschellen anlegen. Bei der Widerstandshandlung erlitt der Beschuldigte leichte Verletzungen. Da der 38-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Mindener war gegen 4.45 Uhr einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da er mit seinem Fahrrad an der Ecke mit der Zufahrt zum Bahnhofsvorplatz die Viktoriastraße bei "Rot" passierte, während der Streifenwagen dort abbog. Daraufhin gegebene Haltezeichen der Polizisten missachtete der Radfahrer zunächst. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

