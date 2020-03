Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe brechen Gartenhütte auf und stehlen Werkzeug

Preußisch Oldendorf (ots)

Diverses Werkzeug haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Gartenhaus in Bad Holzhausen am vergangenen Wochenende erbeutet.

Die Bewohner eines Hauses am Dammweg hatten die Polizei am Montagmittag über den Diebstahl informiert. Den Ermittlungen der Beamten zufolge gelangten der oder die Diebe in der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen ungehindert auf das in der Nähe der Blasheimer Straße gelegene Grundstück. Eine weitere in dem Garten stehende Hütte wurde ebenfalls von den Unbekannten angegangen. Hier scheiterten sie jedoch mit ihrem Aufbruch.

Zur Beute zählten unter anderem zwei Akkuschrauber, Schraubenschlüssel sowie anderes Werkzeug. Die Polizei bittet Zeugen, denen über das Wochenende an der genannten Örtlichkeit verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

