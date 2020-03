Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall auf Bäckerei-Parkplatz: Polizei bittet Autofahrerin um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Oberbecksener Straße, bitten die Polizeiermittler eine möglicherweise beteiligte Autofahrerin Kontakt mit ihnen aufzunehmen.

Als ein 58-Jähriger seinen silbernen Mercedes Vito vor der Bäckerei am Montag zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr abgestellt hatte, beobachtete er aus dem Geschäft heraus, wie ein brauner Fiat zunächst rechts neben dem Van parkte. Nach Aussage des Mannes fuhr die Fahrerin des Fiats jedoch umgehend wieder rückwärts aus der Parklücke und stellte sich anschließend nun links neben den Mercedes. Daraufhin kam die Frau, die als etwa 80 Jahre alt, 155 cm groß und mit kurzen braun-blonden Haaren beschrieben wird, in die Bäckerei, um etwas zu kaufen. Kurz darauf verließ die Seniorin das Geschäft wieder und fuhr davon. Wenig später bemerkte der Mann einen frischen Schaden an der hinteren Stoßstange seines Wagens.

Da die möglicherweise beteiligte Fahrerin den Unfall eventuell nicht bemerkt haben könnte, bitten sie die Ermittler unter Telefon (05731) 2300 zur Sachverhaltsklärung um Kontaktaufnahme. Auch Zeugenhinweise werden von den Verkehrsermittlern erbeten.

