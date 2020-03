Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifen und Kanister aus Autohauslager gestohlen

Stemwede-Levern (ots)

Mehrere Reifensätze sowie diverse Kanister mit Bremsflüssigkeit haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Lager eines Autohauses in Levern an der Schröttinghauser Straße erbeutet. Der Diebstahl dürfte sich den Ermittlungen der Polizei zufolge am späten Sonntagabend ereignet haben.

Nach den Erkenntnissen der Beamten verschafften sich die Einbrecher über einen Zaun Zugang zu dem Gelände. Hier brachen sie eine als Lager genutzte Garage auf. Ihre Beute im Wert von mehreren Tausend Euro dürften sie vermutlich mit einem währenddessen abseits geparkten Fahrzeug abtransportiert haben. Daher fragen die Ermittler: Wer hat am Sonntag in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Autohauses beobachtet. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

