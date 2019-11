Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drohmails gegen Zweibrücker Grundschule

Zweibrücken (ots)

Am späten Freitagvormittag gingen bei der Polizei Zweibrücken zwei Drohmails die Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler betreffend ein. Als Präventivmaßnahme beendete die Schulleitung den Unterricht vorzeitig. Die Kriminalpolizei Pirmasens wurde in die Ermittlungen eingeschaltet, die in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Zweibrücken zu einem 35jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Südwestpfalz führten. Mit der Tat konfrontiert räumte er ein, die Drohmails verfasst zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Motiv des Täters ist Gegenstand der andau-ernden Ermittlungen.

