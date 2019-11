Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 07.11.2019 zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr wurde ein dunkelgrauer VW-Passat-Kombi, der auf dem LIDL-Parkplatz in der Zweibrücker Straße 116 in Pirmasens in einer Parkbox ordnungsgemäß geparkt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken vorne rechts erheblich beschädigt (ca. 1.500 EUR Fremdschaden). Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de), die den Verkehrsunfall aufgenommen hat, sucht Zeugen der Unfallflucht.

