Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Dieseldiebe bohren Löcher

Welver (ots)

Mehrere Löcher bohrten unbekannte Dieseldiebe, in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen, in die Tanks von zwei Lastkraftwagen auf einem Gelände an der Ladestraße in Welver. Teile des herauslaufenden Dieselkraftstoffs fingen sie auf und entfernten sich vom Tatort. Der restliche Kraftstoff lief, in das darunter befindliche Erdreich, welches mit Bindemitteln abgestreut werden musste. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

