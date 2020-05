Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Pizza-Taxi gestohlen

Wickede (ots)

Ein Mitarbeiter eines Pizzadienstes stellte am Dienstagabend, gegen 21.25 Uhr, seinen Auslieferungswagen in der Rosenstraße ab, um neue Ware zur Auslieferung abzuholen. Hierbei ließ er den Schlüssel im Wagen stecken, was sich ein unbekannter Täter zunutze machte und den Wagen kurzerhand entwendete. Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen VW Polo mit dem Kennzeichen SO-HD 308. Das Auto hat ein auffälliges grünes Taxischild mit der Aufschrift "Pizza-Taxi" auf dem Dach. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Wagens oder die Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

