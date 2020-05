Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Leicht verletzte Pedelec-Fahrerin

Lippstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr, befuhr eine 65-jährige Lippstädterin mit ihrem Pedelec die Landsberger Straße aus Richtung Liebigstraße kommend in Richtung Stirper Straße. Aus der, aufgrund der Rechts-vor-Links-Regelung übergeordneten Leibnizstraße, fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 78-jähriger Autofahrer heraus, der seine Fahrt dann in Richtung Stirper Straße fortsetzen wollte. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen dem Autofahrer und der Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ob der 65-Jährige in der Verkehrssituation zu schnell gewesen sein könnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (reh)

