Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Geschwindigkeitskontrollen

Möhnesee (ots)

Am Samstag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Möhnesee durch. Dabei wurden wieder einige Verkehrsteilnehmer bei Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit ertappt. Gemessen wurde auf der B229 in Richtung Arnsberg und auf der K 8 in Völlinghausen. 34 Autofahrer wurden mit einem Verwarngeld bedacht. Einer wird eine Weile auf seinen Führerschein verzichten müssen (92 km/h bei erlaubten 50km/h). Bei den Motorradfahrern waren 11 zu schnell und bekamen ein Verwarngeld. Einer hatte ein abgefahrenes Hinterrad und ein Biker verstieß gegen ein Überholverbot. (lü)

