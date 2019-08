Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkeis) Neuenbürg - Fahrzeuge in Brand gesteckt

Enzkreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Neuenbürg zwei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Ein Feuer an einem dritten Fahrzeug konnte noch rechtzeitig gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen steckten die Täter kurz vor 02:45 Uhr in der Schönblickstraße einen geparkten BMW sowie einen Opel in Brand. Zudem legten sie an einem Audi ein weiteres Feuer. Anwohner bemerkten die zwei brennenden Fahrzeuge und verständigten über Notruf die Rettungskräfte.

Die Flammen am Audi konnten die Anwohner noch selbst löschen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen der BMW und der Opel jedoch bereits im Vollbrand. Zudem hatten die Flammen auf einen benachbarten Baum sowie weitere Pflanzen übergegriffen. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten auf naheliegende Wohngebäude verhindern und den Brand schließlich löschen.

Ersten Schätzungen zufolge entstand bei dem Brand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro.

In Tatortnähe konnte eine verdächtige Person beobachtet werden, die sich bei Erkennen der Polizei in Richtung Enz entfernte. Diese Person wurde als männlich, etwa 170-180 cm groß und mit sportlicher Statur beschrieben. Die Person war mit einem dunklen Kapuzenpullover mit hellem Aufdruck, einer dunklen, langen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dieser sowie eventuellen weiteren Verdächtigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/6660 in Verbindung zu setzen.

