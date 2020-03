Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Herschbach/UWW

zwei E-Bikes nach Garagenaufbruch gestohlen

Herschbach/UWW (ots)

Zwei E-Bikes der Marke SPECIALIZED mit einem Zeitwert von insgesamt rund 5000,- Euro erbeuteten unbekannte Täter beim Aufbruch einer Garage. Die Tat ereignete sich in Herschbach/UWW, Am Bahndamm, im Zeitraum vom 02.03.2020, 18:00 Uhr bis 03.03.2020, 21:00 Uhr. Der oder die Täter bohrten zunächst den Schließzylinder des Garagentores auf und konnten so den Verriegelungsmechanismus überwinden. Die gestohlenen E-Bikes hatten beide 29-Zoll-Bereifung (Fatties) und rahmenintegrierte Akkus. Eines der Räder war grün und das andere schwarz. Die Polizei in Montabaur bittet um sachdienliche Hinweise!

