POL-SO: Werl - Falsche Polizisten

Werl (ots)

Am Sonntag meldeten sich insgesamt sieben Personen bei der Polizei in Werl. Alle wurden von Unbekannten angerufen, die behaupteten von der Polizei zu sein. Zum Glück ist kein Fall bekannt, bei dem am Wochenende auf diese Masche hereingefallen wurde. Trotzdem ermannt die Kriminalpolizei zur Vorsicht: "Wenn Fremde sich telefonisch melden und nach Geld oder Wertsachen fragen, dann handelt es sich nicht um Polizisten! Schützen Sie sich selbst indem sie den Hörer einfach auflegen!" (lü)

