POL-FR: Emmendingen-Mundingen: Radfahrer als Zeuge gesucht nach tätlicher Auseinandersetzung am Sportgelände

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Polizei sucht Zeugen zu einer tätlichen Auseinandersetzung, zu der sie am Montagabend (22. Juli), gegen 18.45 Uhr, gerufen wurde. Derzeit steht lediglich fest, dass offenbar zwei männliche Personen mit vermutlich drei anderen Männern aus noch unbekannten Gründen im Bereich des Mundinger Sportgeländes in Streit gerieten, in dessen Verlauf mindestens ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Da auf Grund der bisherigen Erkenntnisse auch Raubhandlungen im Raume stehen, hat die Kripo die Ermittlungen übernommen.

Zur Klärung des Sachverhaltes suchen die Beamten Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird ein noch unbekannter Fahrradfahrer gebeten, sich bei der Kripo zu melden. Er war unbeteiligt zu der Auseinandersetzung hinzugefahren und hatte offenbar auch die Polizei verständigt. Sowohl er als auch andere Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 07641/582-200 mit der Polizei in Verbindung setzen.

