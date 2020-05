Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Versuchter Raub auf Taxifahrer

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 01:15 Uhr, kam es am Lippstädter Bahnhof zu einem versuchten Raub. Ein Taxifahrer beobachtete im Rückspiegel zwei Männer die vom Bahnhof in Richtung seines Taxis gingen. Sie traten von beiden Seiten an das Fahrzeug heran. Der an der Fahrerseite versuchte die Tür aufzureißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Fahrer hatte die Türen verriegelt. Der Mann sprühte eine Flüssigkeit an die Seitenscheibe des Taxis. Der 55-jährige Taxifahrer ließ den Motor an und fuhr davon. Er beschreibt die beiden Unbekannten wie folgt: Beide waren etwa 20 Jahre alt trugen dunkle Pullover mit Kapuze und eine Atemschutzmaske vor dem Gesicht. Sie flüchteten in Richtung des Tunnels zum Konrad-Adenauer-Ring. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

