Ein Fahrzeugbrand führte am Sonntag in Schwendi zu einem Feuerwehreinsatz.

Laut Polizeiangaben war der BMW gegen 11 Uhr in der Dietenheimer Straße in Orsenhausen unterwegs. Der 59-jährige Fahrer bemerkte Rauch aus dem Motorraum, worauf er auf ein Grundstück fuhr. Der Mann begann zu löschen und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr kam und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Schadenshöhe am Auto ist noch unklar.

