Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Motorrad mit Beiwagen überschlägt sich

Drei Schwerverletzte forderte am Sonntagmittag ein Unfall bei Oberstadion.

Ulm (ots)

Kurz nach 12 Uhr sei das Motorrad laut Polizeiangaben von Altheim in Richtung Moosbeuren gefahren. In einer Kurve vor Moosbeuren sei der 60-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach einer Böschung habe sich das Motorrad überschlagen und sei in einem Acker liegen geblieben. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer, die 58-jährige Sozia und eine 31-jährige Mitfahrerin im Beiwagen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber und rund 30 Angehörige der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Motorrad auf 2.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Kreisstraße war knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt.

++++1837130

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell