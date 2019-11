Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Wittenberger Straße / Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.19, verletzten sich drei Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall in Elmshorn. Eine 28-Jährige aus Elmshorn fuhr mit ihrem BMW 320 auf dem linken Fahrstreifen der B 431 von Ellerhoop in Richtung Hamburger Straße. Plötzlich kam sie ins Schlingern und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß sie gegen 21:30 Uhr frontal gegen den VW Golf eines 27-Jähriger aus Quickborn. Der Golf prallte danach noch mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine dortige Leitplanke. Die 28-Jährige und ihr 29-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden liegt bei 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war bis Mitternacht voll gesperrt.

