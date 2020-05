Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Soest (ots)

Am 28. April mussten Beamte der Soester Wache wegen eines Randalierers ausrücken. Der stark alkoholisierte Mann aus Welver wurde am Westenhellweg angetroffen. Er führte ein schwarzes Damenrad der Marke Kalkhoff mit sich. Das Fahrrad besitzt als Besonderheit einen zusätzlichen Gepäckträger auf dem Vorderrad. Der Mann gab an das Rad gestohlen zu haben. Leider liegt keine entsprechende Diebstahlsanzeige vor. Die Polizei möchte wissen wer der Eigentümer des Fahrrads ist. Er wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell