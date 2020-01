Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Bargeld und Goldschmuck aus Einfamilienhaus in Brake

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter lenkten am Sonntag, 19. Januar 2020, in der Zeit zwischen 15:00-16:00 Uhr, eine 77-jährige Frau aus Brake ab, um so an Bargeld und Goldschmuck in ihrem Einfamilienhaus im ',Middeweg'' in Brake zu gelangen.

Einer der Täter sprach die Geschädigte an, während sie sich in ihrem Garten aufhielt. Die Geschädigte entfernte sich für das Gespräch mit dem Unbekannten von der unverschlossenen Eingangstür. Diese Gelegenheit nutzte vermutlich ein weiterer Täter, um so unbemerkt durch die Eingangstür in das Einfamilienhaus zu gelangen.

Als die Geschädigte am Montag, 20. Januar 2020, etwas bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen einer dreistelligen Summe. Zu Hause musste die 77-Jährige zudem feststellen, dass ihr gesamter Goldschmuck fehlte. Der Wert des Goldschmuckes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Der Täter, der die Frau in ein Gespräch verwickelte, wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 25 Jahre alt - schlanke Statur - schwarzes Haar - dunkler Oberlippen- und Kinnbart - bekleidet mit heller Kleidung - weiße Schuhe

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen (83904).

