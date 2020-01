Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw zerkratzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein blauer Toyota Yaris wurde am Montag, 20. Januar 2020, in der Moltkestraße in Delmenhorst beschädigt.

Die Eigentümerin hatte ihren Pkw um 13:30 Uhr auf einem freien Grundstück mit Schotterboden geparkt, um einen Arzttermin wahrnehmen zu können. Als sie zu um 15:30 Uhr ihrem Toyota zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt war. Der Schaden wurde auf mindestens 1.500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (85698).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell