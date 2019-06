Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: 22-Jähriger an der Neckarwiese mit Drogen erwischt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Ein 22-jähriger Mann wurde am Dienstagabend an der Heidelberger Neckarwiese mit rund 30 Gramm Amphetamin erwischt. Beamten der Bereitschaftspolizei, die ihm Rahmen der Partnerschaft "Sicher in Heidelberg" eingesetzt waren, fiel kurz vor 21 Uhr ein 22-jähriger Mann auf, der sich an der Neckarwiese aufhielt. Bei der Kontrolle des jungen Mannes fanden die Polizisten das Amphetamin, das dieser teilweise in seinem Schuh versteckt hatte. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden mehrere Zahlungskarten und persönliche Ausweispapiere aufgefunden, die aus Straftaten stammen könnten. Die Nachermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord hierzu dauern an. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

