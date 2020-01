Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Durchsuchung in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In einem Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnräume des tatverdächtigen 37-Jährigen gestellt. Beamte der Polizei Nordenham haben den Beschluss des Amtsgerichts Oldenburg am Dienstag, 14. Januar 2020, ab 09:00 Uhr, vollstreckt und eine Wohnung und eine Garage in der Adolf-Vinnen-Straße in Nordenham durchsucht.

Schon beim Betreten der Wohnung konnten die eingesetzten Kräfte starken Marihuana-Geruch wahrnehmen. Letztendlich wurden hier getrocknete Marihuana-Blätter, fast 76 Gramm Marihuana und diverse Gegenstände, die auf einen Anbau von Betäubungsmitteln deuteten, gefunden und beschlagnahmt.

Im Anschluss wurde eine Garage, die eindeutig der Wohnung des Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, durchsucht. Auch hier war starker Marihuana-Geruch wahrnehmbar. In einem separaten Raum der Garage wurde eine Anlage festgestellt, die offensichtlich dem Anbau von Cannabis diente. So waren zum Beispiel aufwendige Belüftungs-, Bewässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen installiert. Die Vorrichtungen und insgesamt fast 30 Cannabispflanzen wurden beschlagnahmt.

Die Maßnahmen vor Ort waren gegen 12:30 Uhr beendet.

