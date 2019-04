Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkener Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall im Turbinenkreisel kam es am Montag gegen 15.50 Uhr. Aus Richtung Nollingen fuhr ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Mokick Roller in den Kreisel ein und kollidierte mit dem linken Randstein des Kreisels. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Durch das DRK wurde er ins Krankenhaus verbracht, welches er auf eigenen Wunsch wieder verließ. Im Rahmen der Personalienfeststellung fiel den Beamten Atemalkoholgeruch auf, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Am Roller entstand Totalschaden in Höhe von 300 Euro.

