Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Unfallflucht

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch, um 14:15 Uhr, kam es auf der Straße "Im Grund" zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war mit seinem Porsche in Richtung B 516 unterwegs. Etwa 30 Meter nach der Einmündung Wiesenstraße kam ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn entgegen. Er musste nach rechts ausweichen und prallte gegen einen Baum. Das andere Auto fuhr einfach weiter. Nach Angaben des 20-Jährigen handelte es sich um einen dunklen, größeren SUV. Am Porsche entstand Sachschaden von etwa 20.000,-EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen SUV geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

