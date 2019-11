Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Wohnhaus eingebrochen

Gescher (ots)

Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus an der Straße Rietgang in Gescher eingebrochen. Die Täter hatten nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür aufgehebelt. Ob sie etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen 16.50 Uhr und 22.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

